Vai ser difícil para o centro achar candidato de centro melhor do que o Lula, diz Leandro Demori

247 – "Como venho dizendo, e a entrevista histórica ao Reinaldo Azevedo só fez reforçar, vai ser difícil pro centro achar um candidato de centro melhor que o Lula", escreveu o jornalista Leandro Demori, editor do site The Intercept. Na realidade, Lula sempre foi um social-democrata, que governou para todos os setores da sociedade brasileira, mas com um olhar especial para os mais pobres. A histeria antipetista criada na esteira da Lava Jato é que tentou rotulá-lo como um radical de esquerda.

