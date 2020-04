Valor diz que Bolsonaro desiste de demitir Valeixo e que Moro fica

247 - Segundo o jornal Valor Econômico, Jair Bolsonaro recuou e adiou, por ora, a demissão do delegado Maurício Valeixo da diretoria-geral da Polícia Federal, evitando assim a demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, que disse que sairia junto com Valeixo.

A reportagem diz que “ministros palacianos conseguiram convencer o presidente a manter Valeixo na função” e que “ao menos três generais ligaram para Moro, que também recebeu diversas mensagens de WhatsApp de parlamentares bolsonaristas”.

“O entendimento agora é que Valeixo deve deixar o posto nos próximos meses. Mas Moro quer ter poder na nomeação do sucessor”, aponta ainda o texto do jornal.

