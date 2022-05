Vanessa da Mata revela vontade de mandar Faustão calar a boca ao vivo

Em participação no Faustão na Band, cantora explicou a reação que teve em sua primeira vez no antigo programa do comunicador, na Globo edit

Metrópoles - Vanessa da Mata participou do Faustão na Band nessa segunda-feira (9) e lembrou a primeira vez em que esteve no programa do comunicador, na Globo. Sincerona, ela revelou que sentiu vontade de mandá-lo calar a boca.

“Eu sempre fui muito tímida, o Fausto lembra: a primeira vez que eu estive no programa dele, eu quase mandei ele calar a boca, coitado dele!”, declarou a cantora.

“Eu estava tão nervosa e ele ficava falando assim: ‘Ah, você cantava em bar, então canta Clara Nunes’, aí eu cantava Clara Nunes! ‘Ah então canta Whitney Houston’ e eu estava tão nervosa, que falei ‘nem morta!’, porque gente, eu nasci no Araguaia, no meio do Brasil, eu não tinha experiência e de repente no Faustão, a maior audiência’”, disse ela, bem-humorada.

