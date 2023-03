Vaza áudio de ex-diretor da Globo advertindo atores negros sobre 'tropa de choque branca'

Apoie o 247

247 -Um áudio do ex-diretor de TV Vinício Coimbra, demitido da Globo em 2022 por assédio moral, que circula entre os atores da emissora, traz detalhes de uma reunião realizada entre o diretor e artistas negros da novela "Nos Tempos do Imperador", folhetim transmitido entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha.

No trecho em questão, é possível ouvir Coimbra alertando uma parte do elenco sobre a existência de uma suposta "tropa de choque do movimento branco" que poderia afrontá-lo e questionar suas reivindicações.

A convocação feita por Coimbra para a reunião foi direcionada apenas aos membros negros do elenco, o que gerou desconforto entre eles. Durante uma reunião, foram apresentadas queixas relacionadas a discrepâncias salariais e diferenças no tratamento dispensado.

No áudio, Coimbra alerta para possíveis retaliações, mencionando a existência de uma "tropa de choque do movimento branco" que, assim como a "tropa de choque do movimento negro", representada por Djamila Ribeiro e AD Junior, poderia deslegitimar as reivindicações e discursos do elenco, em caso de qualquer deslize por parte deles.

O episódio aconteceu em setembro de 2021. À época, a novela passou por uma série de críticas em virtude de uma cena em que uma personagem branca foi retratada como vítima de segregação por parte de personagens negros, o que gerou críticas e fez o debate sobre o "racismo reverso". Após a repercussão, a autora da novela emitiu um pedido de desculpas público

