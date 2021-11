Vaza vídeo em que Melhem debocha de denúncias de assédio sexual na Globo. Assista

Imagens de Marcius Melhem foram feitas um ano antes do escândalo. Ex-todo-poderoso do humor da emissora ri da possibilidade de ser punido edit

Por Leo Dias, no portal Metrópoles - Uma festa entre amigos, um banho de ofurô e o clima de montanha de Visconde de Mauá. Foi nesse cenário que o então diretor do departamento de humor da TV Globo, Marcius Melhem, resolveu debochar da possibilidade de vir a ser punido pela emissora pelas denúncias de assédio.

Em vídeo obtido com exclusividade pela coluna, Melhem canta uma música ironizando a situação e diz: “Não adianta ir reclamar no DAA”. DAA é a sigla da área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da empresa. Um detalhe chama a atenção: o vídeo foi gravado mais de um ano antes que as denúncias de assédio contra o humorista viessem a público.





