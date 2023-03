Vazamento revela informações sobre lançamento do Quest 3 e queda de preço do Quest Pro

Apoie o 247

247 com Chat GPT - Em mais uma semana, outra informação vazada da Meta: de acordo com um roteiro interno, o Quest 3, previsto para ser lançado ainda este ano, será muito menor, mais rápido e mais caro que o Meta Quest 2, e assim como o Quest Pro, terá foco em realidade mista.

Falando no Quest Pro, o preço oficial do atual headset XR da Meta sofreu uma queda acentuada, de US$ 1500 para US$ 1000 desde seu lançamento no outono passado.

A fuga de informações da Meta também nos deu as primeiras informações semi-oficiais sobre as vendas do Quest 2: a empresa vendeu cerca de 20 milhões de unidades do headset de realidade virtual, tornando-o o headset de RV mais bem sucedido de todos os tempos.

No entanto, as cifras de vendas não são muito significativas sem o número de usuários ativos. Se o vazamento é uma indicação, a Meta está lutando para manter as pessoas interessadas em usar RV. Um ex-evangelista de RV até afirma que apenas cerca de dez por cento permanecem. Mesmo no mundo de RV social da Meta, Horizon, apenas um em dez pessoas volta, segundo relatos.

Xiaomi revela headset AR

Na MWC 2023, a Xiaomi revelou um headset AR leve com um display colorido micro-OLED integrado, controle de gestos e um modo VR. As especificações completas do Wireless AR Glass Discovery Edition ainda não estão disponíveis, mas a Xiaomi divulgou alguns detalhes em um post de blog e vídeo. O dispositivo é atualmente um protótipo.

Pimax recebe investimento de US$ 30 milhões

A fabricante chinesa Pimax tem atendido entusiastas de RV para PC há alguns anos com headsets de RV de alta qualidade, a maioria dos quais tem um USP claro, como um amplo campo de visão. Agora, a empresa recebeu um investimento de US$ 30 milhões de um capitalista de risco chinês. O dinheiro será destinado para sua nova carteira de dispositivos de RV, como o Pimax Crystal.

Vive XR Elite se torna um headset de vídeo AR de construção aberta

Na MWC 2023, a HTC revelou novas opções de conforto para o Vive XR Elite, Viverse Business, um pacote de transmissão para o Vive Mars CamTrack e uma nova solução de streaming 5G.

A "MR Face Gasket" substitui o protetor de luz envolvente do headset de RV fino por um pequeno amortecedor na testa. Segundo a HTC, isso mescla o mundo real em sua visão periférica com o que você vê na tela, tornando o XR Elite mais parecido com um headset AR estilo Hololens. Claro, você ainda está olhando para telas opacas e não diretamente para o ambiente como em headsets AR abertos.

