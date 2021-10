Veja apaga matéria que fazia crítica leve a André Esteves

Censura interna revela que banqueiro que confessou o golpe de 2016 e influencia os Poderes no Brasil também manda na revista edit

247 - O portal da revista Veja na internet apagou, nesta terça-feira, 26, a matéria que fazia uma leve crítica ao dono do BTG Pactual, André Esteves, que, em áudio vazado, divulgado pela TV 247, falou como o verdadeiro dono das instituições da República, como o Banco Central, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso, etc.

A censura interna na Veja revela que o banqueiro - que confessou o golpe de 2016 e influencia os Poderes no Brasil - também manda na revista, que apagou coluna de Ricardo Rangel, na qual o jornalista fazia crítica moderada à “mentalidade” de Esteves, destacando, no entanto, “que não há nada de ilegal nos áudios do banqueiro”.

