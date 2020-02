Veja bajula Wajngarten, que ataca Globo e nega "gabinete do ódio"

247 - A revista Veja agora resolveu bajular o chefe da Secretaria de Comunicação da presidência da República, Fabio Wajngarten, que é sócio de uma empresa e, por meio dela, recebeu dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Na entrevista, ele também atacou a imprensa tradicional.

"Na verdade, sou sinônimo de contraponto ao status quo publicitário, que eram Globo e Ibope. Eu sempre pus em xeque alguns dados e sempre fui muito inovador. Então, quando você tem um cara que está sempre desafiando, que está sempre inovando, que cria relatórios reais de merchandising, que dá o resultado mais rápido e mais barato… você ameaça o concorrente. Não tenho provas, mas desconfio que a origem de tudo vem daí. Agora que a Polícia Federal vai investigar o caso, os fatos serão devidamente esclarecidos", afirma.

De acordo com o chefe da Secom, a imprensa tradicional publicada 'várias' fake news. "Pega um caso de fake news… (O secretário se dirige a um de seus assessores.) Um daqueles que a gente lê e diz “que barbaridade”. (O assessor pensa, mas não cita nenhum.) A imprensa tem um papel importantíssimo, mas há que ter um equilíbrio editorial. Na minha interpretação, a Rede Globo tentou derrubar o presidente Temer e não conseguiu, tentou impedir a vitória do presidente Bolsonaro e também não conseguiu".

O secretário negou haver o chamado "gabinete do ódio" no governo para publicar notícias difamando adversários políticos ou qualquer outro personagem. "Isso foi uma invenção que apareceu há uns seis meses dentro do modelo da rádio-fofoca. O que a gente tem? Três profissionais no assessoramento pessoal do presidente com muito talento, com muita dedicação, que sabem como funcionam as redes, as plataformas. Aprendo todo dia com eles. A gente trabalha cada vez mais junto".