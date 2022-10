Veja comete crime eleitoral para ajudar Tarcísio e depois apaga falsa pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - A revista Veja cometeu crime eleitoral ao publicar, neste sábado (29), véspera da eleição de segundo turno, uma pesquisa interna, sem registro na Justiça Eleitoral, do cenário para governo do Estado de São Paulo.

“Acaba de sair do forno a pesquisa mais assustadora para a campanha de Lula”, dizia o título da matéria, que informava que “o levantamento em questão foi encomendado pelo PSD de Gilberto Kassab” e trazia ampla margem de votos para o candidato bolsonarista no Estado, Tarcísio de Freitas, e do próprio Bolsonaro no cenário nacional. Horas depois, o link não estava mais no ar.

>>> 'Poder a qualquer custo': ex-cinegrafista da Jovem Pan denuncia Tarcísio por expô-lo a bolsonaristas radicais nas redes

A publicação acontece na mesma semana do episódio em que foi revelado que a equipe de seguranças de Tarcísio matou uma pessoa durante um comício em Paraisópolis, periferia da zona sul de São Paulo, e chamou o fato de “atentado” contra o candidato. Imagens e relatos de testemunhas, no entanto, deram conta de que a versão de atentado era uma farsa.

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa, que varia conforme o Estado, de acordo com a Justiça Eleitoral. Jà a divulgação de pesquisa fraudulenta (falsa) constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e também multa.

Veja acaba de cometer crime eleitoral ao divulgar “pesquisa” sem registro a respeito de um suposto tracking em São Paulo. Operação criminosa para tentar ajudar Tarcísio depois da farsa de Paraisópolis. Será que o @TSEjusbr vai agir a tempo? — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) October 29, 2022

Depois do crime eleitoral para ajudar Tarcísio, Veja tira do ar falsa pesquisa sobre as eleições em São Paulo pic.twitter.com/RYHoyTW7zE — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) October 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.