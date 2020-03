Bolsonaro ataca Vera Magalhães: vai procurar o que fazer, senhora

Jornalista havia cobrado de Bolsonaro que desmobilizasse os atos golpistas marcados para 31 de março, data do golpe militar no Brasil edit

247 - A jornalista Vera Magalhães cobrou Jair Bolsonaro pelo Twitter para que desmobilize um ato golpista contra as instituições marcado para o dia 31 de março, aniversário do golpe militar no Brasil.

“Agora que fez uma fala conciliatória, cabe ao presidente desmobilizar esse ato golpista no aniversário do golpe. Ou então as instituições não confiarão nesse convite que ele fez ao diálogo”, escreveu Vera.

“Vá procurar o que fazer, senhora”, rebateu Bolsonaro na rede social.

A jornalista se referia às últimas declarações de Bolsonaro com a imprensa, em que segundo a jornalista, ele “mudou o tom” e falou em reunir os poderes para combater a crise do coronavírus, além de pedir "serenidade".