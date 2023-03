Vera Magalhães cobra Lula por indicação de mulheres ao STF

Rosa Weber, uma das duas únicas ministras do Supremo, se aposenta neste ano e não há nenhuma mulher na lista de cotados para substituí-la edit

247 - Em artigo publicado no jornal O Globo nesta quarta-feira (8) - Dia Internacional das Mulheres -, a jornalista Vera Magalhães cobra do presidente Lula (PT) a indicação de mulheres para ocuparem cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Uma frente bastante emblemática da distância entre o discurso progressista da igualdade de gêneros e a prática política está na disputa frenética que se trava nos bastidores pelas duas vagas no Supremo Tribunal Federal que serão abertas neste ano com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber — uma das duas únicas mulheres entre os 11 integrantes da mais alta Corte de Justiça brasileira", introduz.

Ela defende que ao menos para a vaga de Rosa Weber uma mulher seja indicada, já que a primeira escolha - para substituir o ministro Lewandowski - deverá ser pelo advogado Cristiano Zanin. "Simplesmente não há nenhuma mulher na lista de cotados. Aqueles que incluem a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, no rol dos nomes cogitados por Lula o fazem só para tentar afetar alguma paridade de armas".

"Para a primeira vaga, será difícil bater Cristiano Zanin. Mas e para a segunda, justamente a de Rosa? Existe o risco real de ser o governo de Lula a promover não a ampliação, mas a redução da participação feminina no STF, a menos que esse seja um tema que a sociedade tome para si e que passe a exercer pressão capaz de suplantar os múltiplos lobbies e interesses políticos à mesa", completa.

