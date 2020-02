Vera Magalhães diz que Bolsonaro não tem decoro para o cargo

247 - A jornalista Vera Magalhaes afirmou nesta terça-feira, 18, que Jair Bolsonaro não tem equilíbrio necessário para o cargo, ao repercutir o ataque de Jair Bolsonaro contra a jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S. Paulo.

"No presente momento o presidente Jair Bolsonaro militariza o Planalto - insulta a imprensa - compra briga com 20 governadores - confraterniza com o juiz federal de sua base eleitoral - fiscaliza a perícia no celular de um miliciano com profundas relações com sua família", diz a jornalista conservadora do Estado de S. Paulo pelo twitter.

"Esses movimentos, juntos e combinados, não mostram equilíbrio, decoro e propensão ao diálogo democrático. Mostram alguém se blindando para uma guerra com múltiplos inimigos e um medo muito claro. E então, sociedade?", questiona Magalhães.

Jair Bolsonaro voltou a atacar jornalistas nesta terça-feira (18), ao insultar com insinuação sexual a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo, dizendo que “ela (repórter) queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. A declaração, em frente ao Palácio da Alvorada, repete o ataque inverídico e misógino ao trabalho da profissional que denunciou, durante as eleições em 2018, a contratação de empresas para efetuar o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha pró-Bolsonaro.

Na semana passada, durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que apura a disseminação de notícias falsas e ilegalidades cometidas por candidatos no último pleito, Patrícia foi ofendida por um ex-funcionário de uma das agências de disparos. Hans River do Rio Nascimento acusou a jornalista de forçá-lo a dar a entrevista, insinuando uma troca de favores sexuais.

Esses movimentos, juntos e combinados, não mostram equilíbrio, decoro e propensão ao diálogo democrático. Mostram alguém se blindando para uma guerra com múltiplos inimigos e um medo muito claro. E então, sociedade? — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 18, 2020

E os generais? Corroboram essa retórica suja, misógina, desrespeitosa? E os conservadores, se reconhecem num presidente que usa linguagem de boteco para se referir a uma mãe de família em frente ao palácio? E os líderes religiosos, apoiam a estigmatização sexual da mulher? — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 18, 2020