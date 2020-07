Vera Magalhães diz que “tem muitlo verme tomando ivermectina” e vira alvo de bolsonaristas

A jornalista fez um comentário parecido com o do ex-ministro Fernando Haddad, que mencionou diretamente Bolsonaro edit

Revista Fórum - A jornalista Vera Magalhães virou alvo das milícias bolsonaristas nesta quinta-feira (23) após criticar o uso do vermífugo ivermectina contra o novo coronavírus – o que não tem eficácia comprovada. O presidente Jair Bolsonaro já pregou o uso da medicação.

“Tem muito verme tomando invermectina achando que vai sarar”, escreveu a jornalista no Twitter. No início do mês, Bolsonaro pregou o uso da ivermectina em sua live.

O comentário gerou ataques de bolsonaristas. “É inacreditável que no Brasil o combate a covid-19 tenha se tornado disputa política. Sou a favor de tomar o que for necessário para acabar com o vírus, seja cloroquina, ivermectina, azitromicina… vale até benzimento, porque a fé também cura! O pior efeito colateral é a morte!”, escreveu o dono das lojas Havan, Luciano Hang. Hang é investigado no inquérito das Fake News no STF.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.