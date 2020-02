Vera Magalhães diz que vomitou três vezes ao ouvir Bolsonaro

"Estou bem, mas não sou de aço. Ontem vomitei 3 vezes ao ouvir o presidente do meu país mentir a meu respeito e me ofender em rede nacional", afirmou a jornalista pelo Twitter edit

247 - A jornalista Vera Magalhães afirmou nesta sexta-feira, 28, que vomitou três vezes ao ouvir os ataques proferidos por Jair Bolsonaro contra ela em sua live semanal nessa quinta-feira, 27.

"Vera, como você está?" É o que mais ouço de amigos, familiares, conhecidos virtuais e desconhecidos. Estou bem, mas não sou de aço. Ontem vomitei 3 vezes ao ouvir o presidente do meu país mentir a meu respeito e me ofender em rede nacional. Mas estou forte e cercada de amor. + — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 28, 2020

Bolsonaro acusou a jornalista de mentir ao divulgar que ele compartilhou dois vídeos para seus contatos no WhatsApp, convocando para manifestações em defesa do governo no dia 15 de março. Os movimentos de direita anunciaram que os atos serão contra o Congresso.

Bolsonaro disse que o vídeo divulgado por Vera é de 2015. Naquele ano, porém, Bolsonaro era deputado, e não presidente, e a facada sofrida por ele – que aparece na gravação – ocorreu na campanha de 2018.