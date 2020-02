Vera Magalhães: 'eu tenho vergonha na cara, presidente. E espero o mesmo do senhor'

A jornalista Vera Magalhães rebateu as acusações de Bolsonaro em sua mais recente live. Ela disse: "o presidente @jairbolsonaro me atacou na live semanal e, antes, na porta do Alvorada. 'Já que você é mulher, se eu falar qualquer coisa vão falar que eu estou agredindo as mulheres, tenha mais vergonha na cara'. Eu tenho vergonha na cara, presidente. E espero o mesmo do senhor" edit