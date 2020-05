Vera Magalhães iguala bolsonarismo a chavismo

247 - A jornalista do Estado de São Paulo e apresentador do programa Roda Viva, Vera Magalhães igualou o bolsonarismo ao chavismo venezuelano. Segundo ela, que foi uma das porta-vozes pelo golpe contra Dilma Rousseff em 2016, Jair Bolsonaro mentiu, em reunião ministerial, ao afirmar que todo ditador desarmou o povo. A jornalista usa o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chavez, com um suposto exemplo de “ditador” que armou a população”.

Além disso, ela afirmou: “gravíssimo no vídeo é Bolsonaro dizer que vai ‘escancarar’ a questão do armamento, que quer o povo todo armado para reagir a prefeitos e governadores. Diante de todo o gabinete evidencia projeto de formação de uma milícia paramilitar para ‘resistir’ sabe-se lá a que. Chavismo puro”. Confira.

“Quero dar um puta dum recado pra esses bostas, de que quero armar o povo”, diz Bolsonaro. E afirma que todo ditador desarmou o povo. Mentira. Chaves armou a população e as milícias foram fundamentais para sua ditadura. Escrevi: bolsochavismo. Está em curso May 22, 2020

Gravíssimo no vídeo é Bolsonaro dizer que vai “escancar” a questão do armamento, que quer o povo todo armado para reagir a prefeitos e governadores. Diante de todo o gabinete evidencia projeto de formação de uma milícia paramilitar para “resistir” sabe-se lá a que. Chavismo puro — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 22, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.