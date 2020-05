Vera Magalhães insiste em defender o golpe de 2016, após resposta de Felipe Neto

Para justificar sua posição, a apresentadora do Roda Viva citou o fato do STF ter "validado" o impeachment de Dilma Rousseff. Internautas reagiram lembrando que o Supremo também validou o Golpe de 1964 edit

247 - A jornalista Vera Magalhães voltou a defender a legalidade do golpe parlamentar de 2016 que destituiu a presidente Dilma Rousseff sem a comprovação de crime de responsabilidade.

Entre os argumentos para justificar sua posição, Vera mencionou o fato do processo de impeachment ter sido chancelado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Já que os petistas querem resumir a entrevista do @felipeneto à discussão de foi golpe/não foi golpe, o que mostra que não entenderam nada do que se passou de 2014 para cá, vamos lá: 1. Não se trata de achar. O STF validou o impeachment de Dilma. Portanto, não foi golpe", disse Vera em uma sequência de tweets.

Internautas lembraram jornalista de direita que o STF também validou o Golpe Militar de 1964. "Vera, do ponto de vista histórico, o STF validou várias ilegalidades. Até, vale sempre lembrar, a extradição de judeus para o governo nazista", respondeu o jurista e escritor Ruben Casara.

"E, por favor, evite reduzir uma importante questão constitucional a uma disputa político-partidária. Não é coisa de 'petista' ou de 'bolsonarista'. Você presta um serviço fundamental quando informa, mas peca ao se manifestar com ares de 'certeza' sobre aquilo que não estudou", acrescentou.

Reação da apresentadora do Roda Viva ocorreu após o youtuber e empresário Felipe Neto ter dito, em entrevista ao programa nessa segunda-feira, 18, que considera um golpe o que ocorreu em 2016, e que se arrepende de ter contribuído indiretamente para o episódio.

"Não afirmo aqui, que hoje seja um adorador ou participante de um projeto petista, mas não tenho dúvidas de que no momento do impeachment, que podemos chamar de golpe, a minha colaboração embora fosse nada se comparável com a força que tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida ela existiu e foi usada de maneira errada", disse Felipe Neto.

Leia os tweets de Vera Magalhães:

2. A lei que regeu o impeachment de Dilma foi a mesma de Collor. E é a mesma que justificaria o impeachment de Bolsonaro que muitos agora propugnam.

3. Crime de responsabilidade, bem sabemos, embute uma dose grande de interpretação. — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 19, 2020

5. Querer reescrever a história do governo Dilma, do Brasil de 2015 e de tudo que a Lava Jato investigou e comprovou com base no desastre Bolsonaro é incorrer em erro no qual não vou incorrer. — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 19, 2020

7. Por fim, se a esquerda acha que vai vencer o bolsonarismo reabilitando o lulopetismo e reescrevendo o passado: vocês vão reeleger o Bolsonaro. Felipe Neto disse isso quando falou da comunicação ridícula da oposição, mas curiosamente essa parte tá fora dos reviews. Abraços — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 19, 2020

Ah, tá! Então prevalecem aspectos meramente formais? Tô vendo na minha frente a turma do golpe de 64 dizendo que a ação foi legítima por contar com beneplácito do STF, com declaração entusiasmada do presidente da Corte e tudo. Foi golpe sim, e ele tb nos trouxe onde estamos hoje! — Glauber Braga (@Glauber_Braga) May 19, 2020

E, por favor, evite reduzir uma importante questão constitucional a uma disputa político-partidária. Não é coisa de « petista » ou de « bolsonarista ». Você presta um serviço fundamental quando informa, mas peca ao se manifestar com ares de « certeza »sobre aquilo que não estudou — Rubens R R Casara (@RCasara) May 19, 2020

