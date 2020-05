Vera Magalhães: Moro dá depoimento cirúrgico, enquanto Bolsonaro vocifera contra si

De acordo com a jornalista Vera Magalhães, o ex-ministro Sérgio Moro "passou a executar seu outro grande objetivo com o depoimento: enredar o presidente e desenhar para a PF e o Ministério Público Federal o caminho das pedras e do xeque-mate no pombo" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, Vera Magalhães afirma que, em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Sérgio Moro tratou de "entregar provas, evidências, testemunhas e caminhos de investigação para todas as suas declarações do dia 24 de abril" e "evitar dizer que Bolsonaro cometeu algum crime".

"Essas duas primeiras estratégias visam evitar que o ex-juiz e ex-ministro seja acusado de ter praticado denunciação caluniosa e seja acusado de ter prevaricado diante do que sabia ser pedidos ilícitos do então chefe", acrescenta.

De acordo com a jornalista, "tomado esse cuidado, Moro passou a executar seu outro grande objetivo com o depoimento: enredar o presidente e desenhar para a PF e o Ministério Público Federal o caminho das pedras e do xeque-mate no pombo".

"Na sua vez de mover as peças, o que fez Bolsonaro? Como um pombo, estufou o peito, abriu as asas e desandou a falar no cercadinho em frente do Alvorada", continua. "Além de ter um pombo como adversário, Moro tem outro trunfo: à frente do inquérito está Celso de Mello, que decidiu que a partida será transmitida ao vivo, sem cortes nem jogadas sigilosas. Isso inclui depoimentos dos senhores generais e o aguardado áudio da reunião ministerial – que, aliás, o presidente tinha ameaçado divulgar, antes de ser dissuadido pelos pacientes pajens de farda".

