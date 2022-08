"Vestiu a carapuça", diz Florestan Fernandes Jr. após declarações de Bolsonaro sobre o manifesto pela democracia

Apoie o 247

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior criticou, nesta terça-feira (2), as declarações de Jair Bolsonaro (PL) após o ocupante do Planalto dizer que as pessoas responsáveis pelas assinaturas do manifesto pela democracia não têm caráter.

"O jumento, com todas as vênias aos jumentos, disse que quem assinou a carta em defesa da democracia é 'cara de pau e sem caráter'. Vestiu a carapuça. A carta nem cita ele. Se fosse minimamente inteligente, assinaria o manifesto", escreveu o jornalista no Twitter.

O jumento, com todas as vênias aos jumentos, disse que quem assinou a carta em defesa da democracia é "cara de pau e sem caráter". Vestiu a carapuça. A carta nem cita ele. Se fosse minimamente inteligente, assinaria o manifesto. https://t.co/Wp4hGmI1wf August 2, 2022

