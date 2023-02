Veterana da Globo adoece após anos de assédio e processa emissora em 13 milhões

Apoie o 247

247 - Repórter da TV Globo por 21 anos, Veruska Donato entrou com um processo contra a emissora. Segundo a jornalista, ela sofria assédio moral para se enquadrar no padrão de beleza imposto pela empresa. O processo, que teve detalhes divulgados pela coluna "Notícias da TV", pode render R$ 13 milhões à jornalista, caso a Globo seja condenada.

Na documentação anexada ao processo, Veruska comprova sua versão com e-mails recebidos de Cristina Piasentini, diretora de Jornalismo da Globo em São Paulo, entre 2008 e 2020, e Ana Escalada, que na época era chefe de redação e que, com a saída de Cristina, passou a ocupar o cargo de direção.

Nas mensagens, ambas cobram que as repórteres usem roupas comportadas e que não marquem quadris e barriguinhas salientes. Pedem ainda que todas mantenham uma dieta equilibrada para evitar o ganho de peso e as unhas feitas. Por causa do passar do tempo, Veruska, que já estava prestes a completar 50 anos, também era cobrada por suas rugas e flacidez da pele.

Veruska Donato desenvolveu Síndrome de Burnout

Por causa da série de pressões estéticas e também cobranças por produtividade no trabalho, Veruska Donato desenvolveu a Síndrome de Burnout, caracterizada por sintomas de estresse e esgotamento físico ligados ao excesso de trabalho.

