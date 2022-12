Veterana global é afastada do Globo Repórter para combater tumor no pulmão

Apoie o 247

247 - Glória Maria foi afastada do Globo Repórter para realizar tratamento contra um tumor no pulmão. A jornalista já não apresentava o programa ao lado de Sandra Annenberg desde a edição que foi ao ar em 5 de agosto. Gloria deve retornar ao trabalho na televisão apenas no próximo ano. As informações são do portal Notícias da TV.

De acordo com a emissora, o tratamento já estava previsto há alguns meses. A apresentadora tem sido acompanhada por uma equipe médica em sua própria casa, e o estado de saúde é considerado estável.

Confira o comunicado oficial: "Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem."

