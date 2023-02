Veterano apresentador da Record processa a emissora em R$ 3,5 milhões e exige garantias trabalhistas

Apoie o 247

247 - Domingos Meirelles pede R$ 3,5 milhões na Justiça em um processo contra a Record. O jornalista busca reconhecimento de vínculo trabalhista pelos sete anos em que deu expediente na emissora, pagamento de horas extras e adicional por acúmulo de função. A ação foi protocolada na última segunda (30). A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso com exclusividade aos detalhes da ação, que começou a correr na 59ª Vara do Trabalho de São Paulo. Meirelles pede equiparação salarial ao cargo de editor-chefe. Ele alega que exercia as mesmas atribuições da função enquanto comandava o jornalístico Repórter Record Investigação, atração que apresentou durante seis anos.

O âncora não teve sua contratação registrada em carteira e, por isso, quer também reconhecimento do vínculo e direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Domingos Meirelles saiu da empresa em março de 2021, quando não teve o seu contrato renovado por corte de custos provocados pela pandemia de Covid-19.

A situação de Meirelles na Justiça é parecida com a de Adriana Araújo, que trabalhou na Record durante 16 anos e também processou a empresa com pedido de vínculo trabalhista. A jornalista venceu a ação.

