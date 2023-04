Vice-presidente de El Salvador concede entrevista exclusiva ao CMG

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, concedeu, recentemente, uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) para compartilhar suas opiniões sobre o desenvolvimento do país.

Seguindo a tendência da história e dos tempos, o governo de El Salvador rompeu as chamadas “relações diplomáticas” com Taiwan em 21 de agosto de 2018 e estabeleceu os laços diplomáticos com a China. No comunicado conjunto, El Salvador reconhece que existe só uma China no mundo, e o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China. A ilha faz uma parte inalienável do território chinês.

Ulloa afirmou que a China é um bom parceiro de cooperação e sempre apoiou o desenvolvimento de El Salvador. Ao descrever os laços bilaterais, ele pensa em três palavras-chave: cooperação, unidade e amizade. A China é um grande país, um grande participante no cenário internacional e também membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, ambos os lados têm obtido conquistas históricas em cooperação e intercâmbios em diversos setores. Em novembro de 2018, os dois países assinaram 13 acordos cooperativos, incluindo um memorando de entendimento sobre a iniciativa do Cinturão e Rota. Durante a visita à China do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no final de 2019, as duas partes firmaram uma série de acordos-quadro de cooperação prática.

“Durante a pandemia de Covid-19, a China doou mais de 150 mil doses de vacinas e nos vendeu 2 milhões de imunizantes da Sinovac. Embora também tenhamos comprado vacinas de outros países, o primeiro lote de imunizantes veio da China. As duas primeiras injeções de vacinas que recebi também foram da Sinovac. Agradeço a China pelos imunizantes que nos permitiram vacinar mais de 65% da população”, disse Ulloa.

O mundo enfrenta atualmente grandes desafios. As mudanças climáticas impactam negativamente o planeta. Ulloa aplaude que a China se compromete assumir suas responsabilidades e propôs iniciativas para resolver os problemas. “Localizado na América Central, El Salvador sofreu e está enfrentando os efeitos negativos de alterações climáticas. Por isso, esperamos que haja um país no mundo com capacidade de liderança para encontrar problemas e apresentar iniciativas e soluções”, acrescentou ele.

