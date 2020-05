(Vídeo) Atriz de Carrossel, do SBT, “dá aula” para Weintraub: “Meritocracia é conto de fadas”

247 - A atriz Fernanda Concon, de 17 anos, que interpretou uma personagem na novela "Carrossel", do SBT, criticou a posição do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de manter o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na pandemia do coronavírus.

"Eu acho que ele esqueceu ou nunca ouviu que nós somos o sétimo país mais desigual do mundo, segundo a ONU. Por aqui, cerca de 13,5 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. 30% da população brasileira não tem acesso a internet. Isso é mais de 60 milhões de pessoas", diz ela no vídeo. "Meritocracia é um conto de fadas".

fernanda concon nunca errando desde q foi a melhor personagem de carrossel pic.twitter.com/esJ6y3ACwL May 14, 2020

