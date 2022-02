Vídeo de Marcos Mion sobre julgamento de procedimentos de planos de saúde viraliza na internet

Apoie o 247

247 - Um vídeo divulgado pelo apresentador Marcos Mion sobre o julgamento do alcance das coberturas dos planos de saúde pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acontece nesta quarta-feira (23), viralizou nas redes sociais. No vídeo, que ultrapassou as 9 milhões de visualizações em cerca de 12 horas, Mion pede que seus seguidores se posicionem contra o rol taxativo Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite unicamente a aprovação de procedimentos que constam na lista da agência reguladora, mesmo que outros tratamentos tenham sido prescritos pelos médicos.

“Por favor COMPARTILHEM ESSE VÍDEO para que a nossa voz seja ouvida amanhã no @stjnoticias por todos os ministros, principalmente o relator Luis Felipe Salomão - aliás, guardem bem esse nome. Amigos artistas, subam nos seus stories! Rede social tem o poder e o dever de lutar pelos direitos do povo tb! Não é possível que por trás dos ternos de Brasília não exista o mínimo de compaixão.Pelo outro modelo, conhecido como exemplificativo e mais favorável aos consumidores, a lista funciona como referência mínima e outras obrigações podem ser acrescidas para atender as necessidades dos pacientes”, escreveu o apresentador em sua postagem no Instagram.

Ainda segundo ele, o resultado do julgamento poderá resultar em um aumento das negativas das operadoras de saúde para assegurar os custos com tratamentos dos clientes. Marcos Mion é pai de uma criança autista.

Confira a postagem de Marcos Mion sobre o assunto.

