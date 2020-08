Vídeo mostra noiva posando para câmera no momento da explosão no Líbano

Vídeo mostra uma noiva em Beirute, no Líbano, posando para uma câmera durante o momento da explosão que ocorreu na terça-feira, 4, no porto da cidade edit

247 - A agência Reuters divulgou em uma de suas contas no Twitter um vídeo que mostra uma noiva em Beirute, no Líbano, posando para uma câmera durante o momento da explosão que ocorreu na terça-feira, 4, no porto da cidade. Confira o vídeo.

Una novia posa para una sesión fotográfica en el momento de la explosión en Beirut, Líbano 👰🏽🇱🇧 Mahmoud Nakib/vía REUTERS pic.twitter.com/NItSJOb03E — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 5, 2020

O incidente destruiu a região portuária de Beirute, o motor econômico do país, e levou à morte de centenas de pessoas e deixou feridas outras milhares. Autoridades do país decretaram estado de emergência na cidade por duas semanas. O governador de Beirute disse que as perdas na capital do Líbano podem ser de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões em consequência da explosão na região portuária.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.