(Vídeo) Neymar perde mais de R$ 5 milhões em site de apostas e "chora" durante transmissão ao vivo

247 - O futebolista Neymar Jr. viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (29) após simular um choro durante uma transmissão ao vivo por perder um milhão de euros (aproximadamente 5 milhões de reais) em um site de apostas on-line.

Fora dos gramados devido a uma lesão, o astro do PSG tem passado parte do tempo livre fazendo "lives" em plataformas de streaming enquanto conversa com amigos e joga jogos virtuais. Na transmissão de ontem, terça-feira (28), o atleta - que é patrocinado por famoso site de pôquer - apostou alto e acabou perdendo tudo, o que gerou risadas entre seus colegas.

"Do um milhão ao zero em uma hora", brincou um dos amigos de Neymar.

O jogador riu e ironizou: "vou fazer um canal no YouTube [ensinando] como entrar nos ferro (sic). Do um milhão ao zero em uma hora ninguém ainda fez".

Confira no vídeo abaixo:

🚨FAMOSOS: Neymar “chora” ao perder R$ 5 milhões em apostas de cassino on-line durante live.



pic.twitter.com/LFH2hhb9dL — CHOQUEI (@choquei) March 29, 2023

