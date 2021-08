Vídeos da Jovem Pan no YouTube estão indisponíveis

Problema semelhante foi relatado com o canal bolsonarista Terça Livre edit

247 - Os vídeos do canal da Jovem Pan no YouTube estão indisponíveis. Ao entrar na página, não é possível acessar a aba "Vídeos". No celular, aparece uma mensagem de erro.

Problema semelhante foi relatado com o canal bolsonarista Terça Livre. Por volta das 15h, os vídeos ficaram indisponíveis, mas a situação foi regularizada poucas horas depois.

