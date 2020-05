Vinicius Torres Freire: governo sabota as medidas regionais e locais mais sensatas contra a covid-19

247 - "Aos poucos, as notícias da epidemia caem pelas tabelas", escreve o colunista Vinicius Torres Freire no jornal Folha de S.Paulo. "São substituídas pelo conta-gotas dos vazamentos do 'caso Moro', pelas ameaças semanais de golpe presidencial e pelas evidências diárias de tutela militar".

"Foi para escanteio o debate das medidas extras para atenuar a crise. Foi para a lateral a conversa sobre a necessidade de mais UTIs, ventiladores, testes", acrescenta. "A desaceleração da epidemia depende de isolamento e outras políticas de contenção do espraiamento da doença, para qual não há plano do governo federal, que sabota de resto as medidas regionais e locais mais sensatas", continua.

De acordo com o jornalista, "o ritmo da economia depende também do ritmo da epidemia, com ou sem isolamento social. Faz mais de dez dias que há dúvidas sobre o ritmo do espalhamento da doença e suas mortes".

"Não sabemos desde fins de abril se o ritmo da doença parou de fato de desacelerar (se a taxa de crescimento de mortes está caindo)", continua. "Caso a epidemia não desacelere de modo relevante, medidas de isolamento e o medo recessivo da doença vão durar por mais tempo: mais mortes por mais tempo, mais meses de desespero nos hospitais, mais medo nas ruas e nos negócios, mais dificuldade de retomada de alguma vida normal".

