Vinícius Torres Freire: 'Plano Marshall' do governo é uma cloroquina econômica

247 - "Não existe 'plano estatal' do governo para fazer a economia andar se e quando passar a epidemia", afirma Vinicius Torres Freire em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Não existe plano Jair Bolsonaro de 'resgate do Estado'. Não existe um programa baseado na 'retomada do investimento público'", diz.

De acordo com o jornalista, "quem, de antemão, faz campanha liberaloide para dinamitar a ideia já pode apresentar suas projeções de como e quando a economia vai se recuperar da depressão só com investimento privado". "Vai ser o caso de um morto que tenta se levantar puxando os cabelos", continua.

"Achar que voltaremos, sem mais, a esse passado recente (de resto fracassado) de ajuste e se recusar a pensar um problema catastroficamente novo é brincar com o risco de convulsão social e política, além de obnubilação intelectual", acrescenta.

