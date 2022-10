Viralizam novos vídeos em que Bolsonaro diz que meninas venezuelanas estavam arrumadas para 'fazer programa'

Atual chefe do Executivo já havia contado a mesma história sobre as adolescentes em outras transmissões ao vivo, afirmando que eram garotas de programa edit

247 - Após a grande repercussão de um vídeo de Jair Bolsonaro (PL) afirmando que "pintou um clima" com venezuelanas "bonitas, arrumadinhas, de 14 e 15 anos" , internautas e jornalistas encontraram mais declarações do atual chefe do Executivo citando as meninas em questão.

Em discurso durante evento da associação paulista de supermercados, em maio deste ano, Bolsonaro havia contado a mesma história: "meninas bonitas de 14, 15 anos, se arrumando para quê? Se arrumando sábado à tarde para quê? É isso que nós queremos para nossas filhas e netas?"

Já em 12 de setembro, em entrevista ao podcast Collab, o atual ocupante do Palácio do Planalto afirmou que as venezuelanas estavam se arrumando "para fazer programa" :

As acusações de Bolsonaro já foram desmentidas por uma das venezuelanas que estava no local; diferentemente do que o chefe do Executivo afirmou, elas não estavam se arrumando para fazer programa, e sim porque estava acontecendo uma ação social para refugiados no local.

Nesta terça-feira (18), Bolsonaro publicou um vídeo pedindo desculpas pelo "constrangimento" causado às venezuelanas expostas em suas falas . No vídeo, ele estava acompanhado da primeira-dama, Michelle, e da suposta embaixadora da Venezuela, Maria Tereza. Ela, no entanto, não representa oficialmente o governo venezuelano , já que foi nomeada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, que não tem legitimidade.

