Virginia Fonseca terá quadro com propaganda de bet na Globo

247 - A influenciadora Virginia Fonseca terá um quadro no Domingão, programa comandado por Luciano Huck na TV Globo, durante a Copa do Mundo, com ações promocionais da BetMGM, casa de apostas que já figura entre as patrocinadoras da atração dominical. A participação da influenciadora, uma das maiores do Brasil em número de seguidores, ocorre em meio a críticas sobre sua proximidade com o setor de apostas esportivas, relata o portal F5.

A estreia do quadro está prevista para o próximo domingo (14). A proposta é que Virginia participe da cobertura do clima da torcida brasileira durante o Mundial, com entradas voltadas a bastidores, curiosidades das cidades-sede e conteúdos de entretenimento relacionados à seleção brasileira.

Ao longo da atração, a BetMGM fará ações de divulgação associadas ao período da Copa. A presença da marca no quadro chama atenção justamente pelo debate público em torno da relação entre influenciadores digitais e empresas de apostas, tema que tem ganhado espaço no Brasil diante da forte presença dessas companhias no entretenimento, no esporte e na publicidade.

As gravações com Virginia começam nesta semana. Parte do material será feita nos bastidores do jogo entre Brasil e Marrocos, primeira partida da seleção brasileira no Mundial. A equipe do quadro também contará com Ed Gama e Lívia Andrade, nomes do elenco de apoio do programa de Luciano Huck, que viajarão para os Estados Unidos nos próximos dias.

No Domingão, Virginia deverá mostrar a movimentação dos torcedores, curiosidades locais e sugestões de looks para acompanhar os jogos do Brasil. A abordagem será voltada ao entretenimento e ao engajamento do público durante a competição, sem previsão de contato direto com jogadores da seleção.

O projeto não passou por alterações em razão do fim do namoro de Virginia com Vini Jr., atacante do Real Madrid convocado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil no torneio. O formato do quadro já não incluía interação com atletas antes do anúncio do término.

A contratação de Virginia pela Globo foi alvo de críticas no fim de maio por parte da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas). A entidade manifestou repúdio à decisão da emissora e afirmou estar preocupada com o avanço de influenciadores digitais em espaços tradicionalmente ocupados por profissionais de imprensa.

Com a estreia do quadro, a Globo aposta na força de Virginia nas redes sociais para ampliar o alcance da cobertura da Copa dentro de um programa de grande audiência. Ao mesmo tempo, a presença de uma casa de apostas como patrocinadora reforça a crescente associação entre entretenimento, futebol e publicidade do setor de bets no país.