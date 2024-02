Viúva da Lava Jato, Estadão insulta Toffoli, STF e as instituições brasileiras

Apoie o 247

247 – O jornal Estado de S. Paulo insultou, em editorial publicado neste sábado, o ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal e as instituições brasileiras, ao publicar o editorial O STF insulta os brasileiros , que protesta contra decisão que suspendeu multas obtidas após delações feitas sob tortura.

"No que depender do Supremo Tribunal Federal (STF), em particular do ministro Dias Toffoli, falta muito pouco para que milhões de brasileiros passem a acreditar que, talvez, no auge da Operação Lava Jato, tenham vivido uma espécie de surto coletivo", escreve o editorialista.

"Dias Toffoli parece seguir imparável no que se revela como uma autoatribuída missão de mostrar à sociedade que as investigações da Operação Lava Jato, as revelações da imprensa profissional e as confissões de centenas de executivos envolvidos em tramoias com agentes públicos – sem falar na extraordinária soma em dinheiro que tiveram de devolver ao erário – não passaram de uma conspiração urdida nos corredores do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal em Curitiba", prossegue.

"Tudo é ainda mais estupefaciente quando se observa que, até hoje, nenhuma das decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli sobre os acordos de leniência foi submetida ao crivo do plenário do Supremo. Ocioso esperar que seus pares cassem essas liminares, algo que raramente acontece na Corte. Mas os outros dez ministros poderiam ao menos dar um sinal à sociedade de que o Supremo ainda é um tribunal colegiado, como diz a Constituição", acrescenta o editorialista em fúria.

Em relação ao editorial, Toffoli e o STF estão certos – e o Estadão está mais do lado errado da história.

