"Vivemos uma ditadura do sistema financeiro."

Em evento online, Eduardo Moreira, fundador do Instituto Conhecimento Liberta, explicará as origens de nossa tragédia econômica e mostrará como enfrentar a situação atual. edit

Ex-banqueiro, Eduardo Moreira deixou a vida no mercado financeiro para percorrer uma nova trajetória. Nos últimos anos, viveu alguns períodos morando em acampamentos sem-terra, comunidades carentes no Nordeste e entre povos indígenas e quilombolas, dedicando-se a investigar e conhecer a fundo a desigualdade no Brasil.

Nessas experiências, Eduardo teve contato com níveis de brutalidade e sofrimento que nem sequer imaginava, o que transformou sua visão sobre o mundo e a sociedade. “Percebi que eu estava olhando para o lado errado”, afirma.

Atualmente, o palestrante e autor de 11 livros está à frente do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), que traz como proposta democratizar os conteúdos essenciais para o desenvolvimento humano integral. Para isso, o instituto oferece um portal com mais de 140 cursos online a preço acessível ou até mesmo gratuito, por meio de parcerias com projetos sociais.

O próximo evento aberto na programação do ICL com transmissão online e apresentação do próprio Eduardo, que terá a participação de especialistas convidados, é o que está sendo chamado de "O Encontro Fundamental para desmontar o discurso bolsonarista", onde o tema abordado será a maior crise econômica do Brasil, a qual vivemos atualmente.

O debate tratará das origens e como podemos enfrentar a tragédia econômica de nosso país.

Ao acompanhar a aula, os participantes inscritos terão a oportunidade de aprender:

Como liquidar dívidas junto aos bancos por uma fração do valor;

Como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança, por exemplo;

O caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha no Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político.

Segundo Eduardo, “a tragédia de 90% do Brasil é exatamente a causa do sucesso de meia dúzia”. E isso ocorre porque o país tem um sistema de transferência de renda às avessas, prejudicando historicamente as camadas mais pobres da sociedade e favorecendo a elite.

O encontro acontecerá no dia 30 de junho (quinta-feira), às 20h (horário de Brasília), com transmissão online e ao vivo. O evento será aberto e as inscrições podem ser feitas CLICANDO AQUI .

