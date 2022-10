“Você é o rei da estupidez e das fake news”, diz Lula a Bolsonaro no debate da Band

Ex-presidente Lula criticou Jair Bolsonaro sobre a condução das políticas públicas de combate à Covid-19 no Brasil, sobretudo com o atraso das vacinas edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) chamou o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) de ‘rei da estupidez’ e das ‘fake news’ após fala do mandatário sobre a condução de políticas públicas de combate à pandemia da Covid-19 no Brasil, durante o debate com os presidenciáveis na Band, neste domingo (16).

“Você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país que tem mais mortes por Covid-19”, disse.

Lula ainda fez críticas sobre a falta de empatia de Bolsonaro com as vítimas da Covid. “O senhor sequer se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid-19. E depois, só para mostrar que é bonzinho,foi ao enterro da rainha da Inglaterra [Elizabeth II], quando poderia ter visitado centenas de familiares de pessoas que morreram por Covid-19”.

