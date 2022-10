“Você mentiu, Carla Zambelli, ninguém te empurrou”, diz Danilo Gentili

Apoie o 247

247 - O apresentador e humorista Danilo Gentili acusou a deputada federal reeleita Carla Zambelli, apoiadora de Jair Bolsonaro, de ter mentido no episódio em que ela sacou uma arma na rua e perseguiu um eleitor do ex-presidente Lula, mandando que ele deitasse no chão.

“Você mentiu, Carla Zambelli. Ninguém te empurrou. Puxou arma para um cidadão por causa de bate-boca na rua. Os políticos deveriam temer o cidadão, e não o cidadão temer o político. Pra mim isso aí é cassação. Uma pessoa desequilibrada assim não pode ter cargo nem portar armas”, postou Gentili no Twitter.

Zambelli diz em vídeos postados em seu Instagram que foi cercada e empurrada por pessoas que aparentavam ser eleitoras de Lula - ou com camiseta de “Che Guevara” - e que chegaram a cuspir nela.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Zambelli correndo atrás de um homem negro - caindo enquanto corria - e depois de arma em punho. Um homem que acompanhava Zambelli também correu armado e até disparou, não se sabe para qual direção.

“Eles usaram um negro para vir para cima de mim”, declarou, se referindo ao homem que ela perseguiu. Nenhum vídeo até o momento mostra a cena relatada pela deputada bolsonarista - em que ela teria sido cercada em frente a um restaurante.

O episódio aconteceu no Jardins, zona nobre da capital paulista, na tarde deste sábado (29), véspera do segundo turno da eleição. De acordo com regras do TSE, não se pode andar armado na rua nas 24 horas que antecedem as eleições.

