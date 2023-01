"Volta de Lula representa o recomeço da democracia", diz Míriam Leitão

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Míriam Leitão, que apoiou o golpe de Estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), publica artigo neste domingo (1) no jornal o Globo afirmando que a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República representa o "recomeço" da democracia brasileira.

"O presidente Lula quando entrar hoje no gabinete presidencial representará a vitória não apenas dele, mas das muitas forças políticas que conseguiram superar divergências em defesa do patrimônio democrático comum. É natural que essas forças voltem a divergir a cada ato do governo e mesmo dentro dele há inúmeras contradições que vão aflorar e muitas vezes entrarão em conflitos. Lula precisará arbitrar e nem sempre será possível conciliar. Há contradições antagônicas dentro do seu governo. Por outro lado, há uma saudável e desejável diversidade humana e política. O predomínio ainda é de homens brancos, mas o Ministério que será empossado hoje pelo presidente Lula é o que mais tem a cara do Brasil", analisa.

Ela destaca ainda que Lula recebe do governo Jair Bolsonaro (PL) "armadilhas, rombos e conflitos". "Bolsonaro já é passado. Mas seus crimes ficarão como cicatrizes na democracia brasileira".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.