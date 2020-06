Wajngarten, acusado de nazismo pela comunidade judaica, ameaça processar Noblat e Aroeira

Em postagem no Twitter, a Secretaria de Comunicação, chefiada por Fábio Wajngarten, ameaça processar o jornalista Ricardo Noblat e o chargista Renato Aroeira por uma ilustração que usa a suástica como crítica a Jair Bolsonaro edit

247 - Em postagem no Twitter, a Secretaria de Comunicação, chefiada por Fábio Wajngarten, ameaça processar o jornalista Ricardo Noblat e o chargista Renato Aroeira por uma ilustração que usa a suástica como crítica a Jair Bolsonaro. Wajngarten já foi condenado pela comunidade judaica pelo uso da mensagem “o trabalho liberta” – conhecida frase na entrada do campo de extermínio de Auschwitz.

O governo de Jair Bolsonaro já associou sua imagem ao nazismo diversas vezes, como no vídeo em que o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim gravou um vídeo sob forte inspiração do ministro nazista Joseph Boebbels e o uso de uma cena símbolo da supremacia racial durante uma live nas redes sociais, com o copo de leite.

Veja:









Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.