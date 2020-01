Wajngarten transferiu comando de sua empresa para irmão de adjunto na Secom

247 - O secretário especial de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten, transferiu a adminstração de sua empresa que presta serviços à emissoras e agências de publicidade que recebem dinheiro do governo para o irmão de Samy Liberman, seu adjunto na Secom.

De acordo com a Crusoé, um documento assinado no dia 04 de abril por Fabio e por sua mãe, Clara Wajngarten, também sócia da FW Comunicação, passa o comando da empresa para Fabio Liberman, irmão do secretário-adjunto de Fabio Wajngarten.