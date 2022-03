Washington confirmou dados russos de laboratórios biológicos na Ucrânia, diz apresentador trumpista nos EUA

Apoie o 247

Sputnik - Um apresentador norte-americano abordou o tema de laboratórios biológicos ucranianos capturados por forças russas e questionou a versão de Washington de que não tinham aplicação militar.

Tucker Carlson, apresentador de televisão do canal norte-americano Fox News, disse na quinta-feira (10) que o governo dos EUA está mentindo sobre os laboratórios biológicos secretos na Ucrânia, e que confirma indiretamente que patrocinou as armas biológicas "mortíferas".

Na terça-feira (8) Victoria Nuland, vice-secretária de Estado de Relações Políticas, testemunhou no Comitê de Relações Exteriores do Senado sobre a Ucrânia, com Carlson concluindo que "sob juramento, em uma audiência aberta do comitê, [ela] confirmou que a desinformação russa que eles nos têm dito durante dias ser mentira e uma teoria de conspiração é, de fato, total e completamente verdadeira".

"Você não ouve coisas assim todos os dias em Washington. Que momento alto do espetáculo, e uma dúzia de questões saltam imediatamente à cabeça. O que eles estão fazendo exatamente nesses laboratórios biológicos ucranianos secretos? A Ucrânia é o país mais pobre da Europa, muito dificilmente é um centro de pesquisa biomédica", comentou o apresentador dos EUA.

Tucker Carlson assumiu que "estes não eram laboratórios farmacêuticos, talvez não [estão] desenvolvendo novas drogas de leucemia".

"Da sua resposta, Toria Nurland, nós assumiríamos, porque você basicamente disse isso, que há uma aplicação limitar para esta pesquisa, que eles estavam trabalhando em armas biológicas. Mais uma vez, sua resposta sugere isso", afirmou o membro do Fox News.

A documentação obtida de laboratórios na Ucrânia em 24 de fevereiro sugere que patógenos perigosos, incluindo antraz, cólera e a praga, foram destruídos no que aparenta ser um encobrimento de atividades em violação da Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas, apontou Moscou.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, havia cerca de 30 tais laboratórios no território da Ucrânia seguindo ordens do Departamento da Defesa dos EUA. O órgão russo citou documentos obtidos, e publicados na quarta-feira (9), que mostram que Viktor Lyashko, diretor do Ministério da Saúde da Ucrânia, ordenou que os laboratórios erradicassem amostras patogênicas antes da introdução da lei marcial no país.

Os militares russos também disseram que os documentos disponíveis confirmam muitos casos de transferência de amostras biológicas de cidadãos ucranianos ao exterior, com a possibilidade de criação de agentes biológicos que podem afetar seletivamente vários grupos étnicos da população. Por essa razão, o Ministério da Saúde da Ucrânia teria enviado 350 recipientes com amostras de soro de sangue à Austrália, e cerca de 1.000 à Alemanha.

