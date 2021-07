Washington Post desnuda Bolsonaro e questiona até sua permanência no cargo

Revista Fórum - O jornal norte-americano The Washington Post publicou uma ampla matéria na noite de segunda-feira (5), com 19 parágrafos, retratando a situação política do presidente Jair Bolsonaro, afundado na má-condução do país durante a pandemia e atolado nas recentes denúncias de corrupção envolvendo seu nome e de membros do seu governo.

Sob o título À medida que investigações sobre a pandemia avançam, Bolsonaro se vê cada vez mais ameaçado por escândalos de corrupção, o texto explica que as recentes denúncias criminosas contra o presidente amplificam os questionamentos sobre sua permanência no cargo e afirma que elas têm um potencial muito mais destrutivo para o chefe de estado brasileiro do que a conturbada condução da pandemia da Covid-19 orientada por ele, assim como as políticas econômicas adotadas por seu ministério, que só fizeram com que os pobres sofressem ainda mais.

Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.