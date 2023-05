Washington Post destaca fraude no cartão de vacina de Bolsonaro — crime para dez anos de cadeia

Apoie o 247

247 - A Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3), foi destaque no jornal estadunidense The Washington Post. "'Status' de vacinação de Bolsonaro foi forjado antes de entrar nos EUA, diz polícia", informa a manchete do periódico.

A PF fez nesta manhã buscas e apreensões na casa de Bolsonaro em Brasília, em uma investigação que mira um esquema de falsificação de cartões de vacina contra Covid-19. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, foi preso, asim como outros nomes ligados ao ex-chefe do Palácio do Planalto.

De acordo com The Washington Post, a polícia brasileira "está investigando se o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou enganar as autoridades americanas fazendo-as acreditar erroneamente que o antigo cético da vacina havia sido vacinado contra o coronavírus para que pudesse entrar nos Estados Unidos". Mesmo sem estar vacinado - supostamente -, Bolsonaro entrou nos Estados Unidos no final de dezembro de 2022 e permaneceu no país por três meses. Falsificar certificados de vacinação contra a Covid-19 é um crime federal nos EUA e pode implicar em multas e até 10 anos de prisão.

O jornal norte-americano ainda destaca que a Flórida, para onde Bolsonaro "fugiu" após perder as eleições para o presidente Lula (PT), "só permite a entrada de não cidadãos vacinados".

