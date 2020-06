Washington Post escancara “política de não fazer nada” de Bolsonaro sobre o coronavírus

Revista Fórum - Uma reportagem publicada nesta terça-feira (16) pelo jornal estadunidense Washington Post se somou a longa lista de textos jornalísticos que apontam o governo de Jair Bolsonaro como o que tem realizado a pior reação com respeito à pandemia do novo coronavírus.

A matéria, assinada pelo jornalista Terrence McCoy, possui um título bem longo, porém correto, e lapidário: “Brasil ignorou os avisos. Agora, enquanto outros países se preocupam com uma segunda onda de coronavírus, (o Brasil) não consegue superar nem a primeira”.

No texto, McCoy reconstitui as ações – ou falta delas, segundo o autor – do presidente Jair Bolsonaro desde que o surto se iniciou no Brasil, que resumiu com o termo “política de não fazer nada”. Lembrou desde as brigas com os governadores e prefeitos até o que considera sua única política de Estado com relação à doença: a aposta na cloroquina como cura segura, apesar dos estudos internacionais indicando o contrário.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.