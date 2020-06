Wassef é visto como 'persona non grata' no STF

Frederick Wassef é considerado “persona no grata” no Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros da alta corte acham que ele é “entrão” e “mal-educado” edit

247 - Wassef provocou incômodo entre os integrantes da suprema corte quando deu entrevistas após o presidente do Supremo, Dias Toffoli, atender a um pedido da defesa de Flávio e suspender, temporariamente, os inquéritos com dados do Coaf. Wassef se gabou da decisão que paralisou o caso Queiroz. Isto causou grande incômodo no STF.

Na véspera da prisão de Queiroz, na semana passada, Wassef chegou a encontrar Toffoli no Palácio do Planalto, durante a posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Segundo presentes, o advogado abordou o presidente do Supremo com o jeito expansivo que lhe é de costume e recebeu de volta um “muito prazer, qual seu nome?” - conta Bela Megale em sua coluna no Globo.

