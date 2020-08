Weintraub curte postagem que compara youtuber Felipe Neto a nazistas

Em captura de tela compartilhada pelo jovem no Twitter, o ex-ministro aparece curtindo postagem que diz que “a intolerância de Felipe Neto com a direita é algo que beira o que nazistas fizeram com judeus” edit

247 - O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que fugiu do País com passaporte diplomático, curtiu postagem contra Felipe Neto, conforme o youtuber divulgou em suas redes sociais.

Em captura de tela compartilhada pelo jovem no Twitter, o ex-ministro aparece curtindo postagem que diz que “a intolerância de Felipe Neto com a direita é algo que beira o que nazistas fizeram com judeus”.

Abraham Weintraub curtiu um post q afirma q a minha “intolerância com a direita é algo que beira o que nazistas fizeram com judeus”.



O QUE

NAZISTAS

FIZERAM

COM

JUDEUS



Este é o homem q assumiu como diretor executivo do @bancomundialbr pic.twitter.com/wUPHJfioDl August 4, 2020

O youtuber tem sido alvo de diversas calúnias de bolsonaristas, após assumir posições de esquerda na internet. O jornalista Gustavo Victorino, do programa Pampa Altitudes, da TV Pampa, afiliada da RedeTV do Rio Grande do Sul, fez uma retratação por ter chamado Felipe Neto de "depravado e pedófilo". Ele afirmou que o influenciador deveria estar preso.

No domingo, 2, Neto foi à Rede Globo, onde fez uma crítica ao próprio canal por permitir a divulgação de ideias “negacionistas” na televisão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.