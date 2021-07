Wesley Safadão e a mulher serão investigados por escolher vacina e furar fila

247 - O Ministério Público do Ceará (MPCE) instaurou um procedimento preliminar de natureza criminal para apurar supostas irregularidades na vacinação do casal de Wesley Safadão e a esposa, Thyane Dantas, suspeitos de terem se vacinado em local diferente do agendado para escolher o imunizante que queria receber, além de ter furado a fila.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Safadão foi vacinado na quinta-feira (8) em um shopping de Fortaleza, mesmo estando agendado para receber a dose no Centro de Eventos da cidade. Já a esposa, de 30 anos, que ainda não estava na lista de pessoas com idade para ser imunizada, tomou a vacina no mesmo dia. O nome de Dantas não está em nenhuma das listas da Prefeitura de Fortaleza.

Ainda segundo publicação, a dose da vacina recebida pela influenciadora digital faria parte da xepa, que é quando há sobra de doses após o expediente e algumas pessoas são chamadas para não haver desperdício.

De acordo com o MPCE, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será inquirida a dar detalhes sobre o fato para apurar o possível crime. "O Ministério Público também vai requerer informações sobre os servidores responsáveis pelo preenchimento dos cartões e pela aplicação da vacina", afirma o órgão.

