WhatsApp confirma ao governo que megagrupos serão implantados só após eleição

247 - Após reunião realizada nesta quarta-feira (27) com Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília, representantes do WhatsApp no Brasil confirmaram que a criação de megagrupos na plataforma só vai ocorrer após as eleições de 2022. A plataforma informou que não teme que a nova funcionalidade “signifique um retrocesso na luta contra a desinformação'', informou o jornal Folha de S. Paulo.

Na prática, trata-se de um grande grupo de grupos, que pode ter milhares de membros, com toda a comunicação criptografada. Hoje, cada grupo de WhatsApp tem, no máximo, 256 integrantes. O recurso estará em teste com alguns usuários nos próximos meses.

A plataforma se comprometeu com o Tribunal Superior Eleitoral a não estrear a nova funcionalidade no Brasil antes do eventual segundo turno da eleição presidencial, marcado para 30 de outubro.

A medida, que visa barrar a disseminação de fake news durante o período eleitoral, é duramente criticada por Bolsonaro e seus aliados. Segundo o mandatário, o compromisso é "inadmissível" e não deve ser cumprido.

