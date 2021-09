WhatsApp cria recurso que permite enviar mensagens que se autodestroem após sete dias

Apoie o 247

247 - O aplicativo de mensagens WhatsApp incluiu uma ferramenta que permite que mensagens se autodestruam após um certo tempo.

O recurso "Mensagens temporárias" permite que textos, fotos e vídeos desapareçam de uma conversa após sete dias a partir do envio. Para isso, o usuário precisa habilitar a função no aplicativo.

O recurso funciona para todas as mensagens, independentemente de o usuário ter lido ou não. Ainda de acordo com o aplicativo, a configuração afeta todas as mensagens de uma conversa, exceto as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias.

No entanto, caso a mensagem tenha uma resposta, o recurso não se aplica e o texto continuará aparecendo acima da resposta mesmo após sete dias.

Além disso, se uma mensagem temporária for encaminhada para outra conversa onde o recurso está desabilitado, ela apenas some na conversa original e continua disponível na conversa para onde foi encaminhada.

As mensagens trocadas em grupo também podem ser autodestrutivas, mas essa função só está disponível para os administradores.

Para ativar o recurso é preciso entrar no chat, pressionar o nome do usuário ou grupo, e escolher “Mensagens temporárias”.

