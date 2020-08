WhatsApp ganha recurso para que usuários possam checar informações encaminhadas

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que já começou a testar um novo recurso, que adiciona um ícone de lupa ao lado das mensagens ou links encaminhados, que permite a verificação da veracidade conteúdo através do Google edit

247 - O WhatsApp anunciou na manhã desta segunda-feira (3) que começou a testar um novo recurso que permite aos usuários do aplicativo checar na internet a veracidade do conteúdo de mensagens encaminhadas. A informação é do portal G1.

Com a atualização, um ícone de lupa vai ser exibido ao lado de mensagens ou links encaminhados, na janela de conversa do aplicativo. O botão virtual abre uma janela de busca do Google sobre o tema. A ideia é que os usuários possam checar se a informação é verdadeira ou falsa, acrescenta a reportagem.

O recurso já está tem cobertura de disponibilidade nos países Brasil, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Itália, México e Reino Unido, para usuários que usam a última versão do WhatsApp para Android e iOS, e do WhatsApp Web/Computador.

“Ao fornecer uma maneira simples de pesquisar na internet sobre o conteúdo desse tipo de mensagem, podemos ajudar nossos usuários a encontrar notícias ou outras fontes de informação sobre o conteúdo recebido”, disse a empresa em comunicado oficial.

