WhatsApp registra problemas por todo o mundo, inclusive em algumas partes do Brasil

O serviço de mensagens WhatsApp tem estado parcialmente indisponível este domingo (19) em vários países da Europa, Oriente Médio, África e em algumas partes do Brasil edit

Sputnik Brasil - No domingo (19), foram registrados problemas de conexão ao serviço de mensagens no Brasil, na Rússia, em vários países da Europa, inclusive Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e em alguns dos países do Oriente Médio tais como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Singapura.

Os usuários no Reino Unido e em toda a Europa relatam problemas com o envio e recepção de imagens e vídeos, bem como mensagens de voz, mas as mensagens normais parecem ainda estar funcionando.

Segundo o portal DownDetector, os usuários de WhatsApp tiveram hoje problemas na hora de usar o aplicativo . 64% dos usuários afetados informam do que não podem enviar ou receber mensagens, enquanto 33% não conseguem se conectar.

Reposte se você está no Twitter para descobrir se o WhatsApp está em baixo.

Nos comentários no portal Downdetector os usuários informam sobre a impossibilidade de enviar ou receber arquivos de áudio, imagens e vídeos.